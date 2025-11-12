Fallece ancianito en colonia Julián Carrillo

Un hombre de la tercera edad falleció cuando caminaba empujando un diablito por la avenida Constitución, al parecer le sobrevino un infarto y no pudieron auxiliarlo quedando tirado el cuerpo cerca de la banqueta.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la tarde de este martes cuando el hombre, de unos 70 años de edad, caminaba por la mencionada avenida transportando algunas pertenencias.

Fue a la altura de la calle Bernardo Reyes, en la colonia Julián Carrillo, en donde algunos testigos lo vieron desvanecerse y al sitio arribaron paramédicos de Urgencias Básicas de SSPC Municipal, quienes iniciaron con la reanimación cardiopulmonar pero ya no respondió.

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes y acordonaron el área, con el fin de que se iniciaran las diligencias legales.

Posteriormente arribó personal de la Vicefiscalía Científica, que realizó el levantamiento del cuerpo para ser enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia para determinar las causas de la muerte, aunque todo parece indicar que se trató de un infarto.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias sobre el fallecimiento y el cuerpo sería entregado a los familiares para que le dieran las sepultura respectiva una vez cumplidos los requisitos legales.