logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Contundente victoria logra el Atlante, 4-2

Los Potros se llevan su primer triunfo de local ante Rayados

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Contundente victoria logra el Atlante, 4-2
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La espera se terminó, y de qué manera. Atlante le propinó un contundente 4-2 a Monterrey para firmar su primer triunfo como local en el Apertura 2026 y dar un paso importante de cara al cierre de la fase regular.

      El momento de éxtasis no tardó en llegar en el Estadio Banorte. Calzadilla no controló de la mejor manera el esférico en el área rival; el balón le quedó adelantado y parecía que sería de la defensa. Sin embargo, reaccionó más rápido que la zaga y alcanzó a sacar un disparo.

      Andrada logró meter el manotazo, pero el balón quedó a merced de Jhojan Julio, quien tocó de primera para Luis Puente, que firmó el primero del Potro al minuto 11.

      La ventaja de los capitalinos duró poco. Al 18´ apareció la respuesta de los regiomontanos. Oliver Torres bombeó un pase para Cuypers, quien, mandó el balón a la escuadra.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Jhojan cimbró el poste de Andrada, pero, para su fortuna, el rebote quedó para Calzadilla, quien, mandó a guardar el balón para poner el 2-1 al 53´.

      Una vez más, Jhojan Julio asistió a Eduardo Tercero, el central con pasado en Tigres, quien entró solo al área y cruzó al arquero rayado con un buen disparo.

      La ebullición fue azulgrana con el 3-1 en el marcador, que lucía como el resultado final.

      El partido se apretó al minuto 87, cuando Roberto de la Rosa ganó por lo alto en un tiro de esquina y cabeceó para marcar.Jhojan Julio se quitó de encima a Andrada y se encargó de marcar el gol con el que redondeó su noche.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Zidane inicia era con victoria, pero Mbappe se lesiona
        Zidane inicia era con victoria, pero Mbappe se lesiona

        Zidane inicia era con victoria, pero Mbappe se lesiona

        SLP

        EFE

        El astro del Real Madrid, que volvió por decisión del nuevo técnico a la banda izquierda

        Néstor Lorenzo advierte el sello de Rafa Márquez
        Néstor Lorenzo advierte el sello de Rafa Márquez

        Néstor Lorenzo advierte el sello de Rafa Márquez

        SLP

        El Universal

        Colombia convocó a jóvenes como Oscar Perea y Daniel Arcila para su próximo partido.

        Reporteras FC: Un encuentro detrás de los muros
        Reporteras FC: Un encuentro detrás de los muros

        Reporteras FC: Un encuentro detrás de los muros

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El futbol permitió a las internas de la Pila romper la rutina y convivir con un equipo de periodistas y amigas

        Chivas busca mantenerse en la pelea por la cima ante Querétaro
        Chivas busca mantenerse en la pelea por la cima ante Querétaro

        Chivas busca mantenerse en la pelea por la cima ante Querétaro

        SLP

        El Universal

        El partido se jugará a las 17:05 horas y será transmitido por Amazon Prime.