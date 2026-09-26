Contundente victoria logra el Atlante, 4-2

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La espera se terminó, y de qué manera. Atlante le propinó un contundente 4-2 a Monterrey para firmar su primer triunfo como local en el Apertura 2026 y dar un paso importante de cara al cierre de la fase regular.

El momento de éxtasis no tardó en llegar en el Estadio Banorte. Calzadilla no controló de la mejor manera el esférico en el área rival; el balón le quedó adelantado y parecía que sería de la defensa. Sin embargo, reaccionó más rápido que la zaga y alcanzó a sacar un disparo.

Andrada logró meter el manotazo, pero el balón quedó a merced de Jhojan Julio, quien tocó de primera para Luis Puente, que firmó el primero del Potro al minuto 11.

La ventaja de los capitalinos duró poco. Al 18´ apareció la respuesta de los regiomontanos. Oliver Torres bombeó un pase para Cuypers, quien, mandó el balón a la escuadra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jhojan cimbró el poste de Andrada, pero, para su fortuna, el rebote quedó para Calzadilla, quien, mandó a guardar el balón para poner el 2-1 al 53´.

Una vez más, Jhojan Julio asistió a Eduardo Tercero, el central con pasado en Tigres, quien entró solo al área y cruzó al arquero rayado con un buen disparo.

La ebullición fue azulgrana con el 3-1 en el marcador, que lucía como el resultado final.

El partido se apretó al minuto 87, cuando Roberto de la Rosa ganó por lo alto en un tiro de esquina y cabeceó para marcar.Jhojan Julio se quitó de encima a Andrada y se encargó de marcar el gol con el que redondeó su noche.