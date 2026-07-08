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Rescatan a integrantes de una familia atrapada en gruta de Puebla

Operativo especial con buzos y rapelistas coordina Protección Civil y autoridades estatales y municipales.

Por El Universal

Julio 08, 2026 04:08 p.m.
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Rescatan a integrantes de una familia atrapada en gruta de Puebla
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      Un total de 7 personas, todos ellos integrantes de una familia, quedaron atrapadas en una gruta del municipio turístico de Cuetzalan, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.


      Las personas quedaron atrapadas debido al incremento del caudal del río subterráneo, por lo que elementos de distintas corporaciones de auxilio implementaron un operativo especial de rescate.

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      Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado instalaron un Sistema de Comando de Incidentes para articular los esfuerzos de las corporaciones participantes.
      Las autoridades reportaron que tres personas han sido rescatadas con vida; sin embargo, 4 personas —dos hombres y dos mujeres— continúan al interior de la gruta, por lo que las labores de búsqueda y extracción permanecen en curso.
      Se ha incorporado personal especializado en buceo y rapel para realizar maniobras técnicas en condiciones adversas.
      El operativo cuenta con la participación de la Comisión Nacional de Emergencias, Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública Estatal, SUMA, Protección Civil Municipal de Cuetzalan, Chignautla, Tlatlauquitepec y Teziutlán, así como voluntarios.
      Se mantiene acompañamiento a los familiares de las personas que permanecen al interior, con la finalidad de que tengan información oportuna sobre el desarrollo de las operaciones.
      Las condiciones al interior de la gruta son evaluadas debido al incremento del caudal y las condiciones meteorológicas y en caso de ser necesario llegarán espeleólogos ya contemplados para avanzar en estas tareas.
      Cuetzalan alberga uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más grandes del mundo, por lo que es uno de sus principales atractivos turísticos y punto de visita de expertos en espeleología.
      El Sistema de Cavernas de Cuetzalan cuenta con más de 40 kilómetros de galerías exploradas, de los cuales solamente entre 8 y 10 grutas están acondicionadas o abiertas regularmente para el turismo comercial y ecoturismo.

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