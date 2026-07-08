Detectan irregularidades por 29 mdp en gestión de exalcaldesa

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Entre 2022 y 2024, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades por 29 millones 613 mil 155 pesos en el municipio de Múzquiz, Coahuila, durante la administración de la exalcaldesa morenista Tania Vanessa Flores Guerra.

Las observaciones no solventadas durante las revisiones están relacionadas con gasto no comprobado en obras, bienes y servicios. La exedil, que ocupó el cargo de enero de 2022 a diciembre de 2024, fue detenida el pasado domingo 5 de junio en Nuevo León, acusada de peculado.

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De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento 2024, que forma parte del Informe Anual de Resultados publicado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, durante el último año de gestión de Tania Flores se detectaron irregularidades que ascienden a 23 millones 69 mil 268 pesos.Dos millones 95 mil 688 pesos de ese monto corresponden al "incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o con otras disposiciones normativas", integrados en las auditorías ASE-07232-2024 y ASE-07372-2024,Otros 20 millones 973 mil 580 pesos están vinculados al resultado de 38 observaciones derivadas de la auditoría ASE-02548-2025, entre ellas la falta de documentación e información que justificara gastos por 10 millones 666 mil 164 pesos, el incumplimiento a disposiciones normativas estatales por un valor de 7 millones 237 mil 913 pesos y la falta de control interno para "garantizar el ejercicio eficiente de los recursos o en el cumplimiento de obligaciones legales y normativas" que derivaron en un monto de 2 millones 970 mil 700 pesos.En 2023, las observaciones hechas por la auditoría coahuilense al municipio sumaron tres millones 673 mil 504 pesos, concentradas en 34 puntos de la auditoría ASE-04665-2024. Durante el ejercicio fiscal de 2022, las anomalías detectadas alcanzaron un monto 1 millón 406 mil 463 pesos relacionados con pagos no justificados a personas durante el mismo periodo en dos o más entidades, pagos a asalariados con dos o más cargos en la misma entidad, pagos de pensiones y jubilaciones que se encuentran con "estatus de cancelado", así como diferencias en registros contables.Otra revisión a los gastos del municipio, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2023, encontró un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por irregularidades no solventadas que suman 1 millón 463 mil 920 pesos.Los resultados la Auditoría de Cumplimiento 2023-D-05020-19-0803-2024 exhiben que el ayuntamiento, entonces encabezado por Tania Flores, no logró comprobar adecuadamente el egreso de 545 mil 200 pesos por trabajos vinculados al segundo informe de gobierno de la exalcaldesa, 249 mil 400 pesos por servicio de banquete y salón para la posada navideña de los empleados de la Presidencia Municipal y 147 mil 320 pesos por un camión recolector.A lo anterior se suman 522 mil pesos correspondiente a cinco facturas por servicios de asesoría legal en materia de "responsabilidades, fiscalización y rendición de cuentas" adjudicados a un sólo proveedor.La autoridad fiscalizadora detectó un presunto "fraccionamiento de operaciones", una práctica que consiste en dividir operaciones de contratación para que los montos individuales sean menores y así puedan entrar en los supuestos de excepción a la licitación pública. Al hacer esto, la administración evita el proceso de competencia legalmente requerido y puede asignar los servicios de manera directa.EL UNIVERSAL consultó a la actual administración del Ayuntamiento de Múzquiz para saber si las irregularidades detectadas en las auditorías fueron solventadas, pero al momento de la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.No es la primera vez que autoridades detienen a Tania Flores, quien también ha sido cuestionada por su gestión en Múzquiz y negocios millonarios de empresas de su familia con instituciones del gobierno federal.Apenas el pasado 9 de junio, la exedil fue detenida por agentes estatales durante la madrugada. La versión de la Fiscalía de Coahuila indicó que Flores y su hermano Antonio iban a bordo de un vehículo blindado que circulaba a exceso de velocidad. Tras amenazas e insultos a los oficiales, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.La exalcaldesa negó estos señalamientos y aseguró que en realidad había acudido a un llamado de auxilio de compañeros de su equipo, quienes supuestamente habían sido perseguidos y hostigados por elementos de la policía estatal.En diciembre de 2025, Tania Flores fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones. La jueza María Galindo Hernández, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, determinó como medida cautelar acudir a reportarse cada dos meses ante la autoridad judicial.Entre 2020 y 2023, empresas vinculadas con la familia Flores Guerra fueron beneficiadas con contratos millonarios adjudicados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo con una investigación publicada por Vanguardia MX, en colaboración con Verificado MX, se entregaron contratos que suman más de 3 mil 200 millones de pesos durante un plazo de 3 años.La cifra equivale a una cuarta parte del total de recursos entregados en contratos de carbón de la CFE desde el año 2020. De acuerdo con la investigación, cuatro de las seis empresas requeridas para la actividad minera están vinculadas a la familia o a la administración de la exalcaldesa.Las empresas vinculadas con Tania Flores y su familia son Minerales Don Chilo S.A. de C.V., Minera Flores De La Carbonífera S.A. de C.V., Minerales Amarani S.A. de C.V., Coal de Sabinas S.A. de C.V., El Volcán Consorcio S.A. de C.V. y la Sierra Minería y Transporte S.A. de C.V.La primera empresa le pertenece al hermano de la exedil Antonio Flores Guerra, y fue la más beneficiada económicamente, la cual firmó contratos que suman mil 132 millones 354 mil 432 pesos. Antonio Flores es diputado local del Partido del Trabajo en Coahuila. En octubre de 2024, fue criticado por conducir un auto Lamborghini modelo Huracán en las calles del municipio de Múzquiz.