Coss y Jiménez monarcas de Charros Completos

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Una histórica jornada se vivió en la Arena Potosí durante el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves", donde el queretano Julio Alberto Coss y León Jiménez se proclamó campeón nacional de charros completos con 267 puntos. En una emocionante final disputada la noche del sábado, el representante de la asociación Tres Ases Villa Oro se impuso a sus rivales en la modalidad que exige a los competidores demostrar su dominio en las siete suertes charras.

Coss y León Jiménez construyó su triunfo desde las primeras pruebas, al sumar 40 puntos en la cala de caballo, 36 en piales y 34 en colas. Posteriormente, consiguió 15 unidades en la jineteada de toro y tuvo una destacada actuación en manganas, al concretar sus tres oportunidades a pie para contabilizar 75 puntos, además de dos manganas a caballo que le aportaron 49. Finalmente, agregó 18 unidades en el paso de la muerte para cerrar con 267 puntos y asegurar la corona nacional.

El segundo lugar correspondió al potosino José Andrés Aceves Aceves, representante de los Charros RG2, quien acumuló 197 puntos y se quedó con el subcampeonato. Su participación incluyó 31 unidades en la cala de caballo, 43 en piales, 18 en colas y ocho en la monta de toro. Además, consiguió dos manganas a pie, con 51 puntos, y dos a caballo, que le dieron otros 46; sin embargo, no logró sumar en el paso de la muerte, resultado que lo dejó en la segunda posición de la competencia.

La tercera plaza fue para Enrique Miguel Jiménez Martínez, de El Soyate, de Zacatecas, quien terminó con 165 unidades. Su puntuación incluyó 42 puntos en la cala, 33 en piales, 34 en colas y seis en la monta de toro, además de una mangana a pie y otra a caballo, ambas calificadas con 25 unidades.

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