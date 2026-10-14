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Cristiano se expone a una dura sanción

Por EFE

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Cristiano se expone a una dura sanción
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      Lisboa.- Cristiano Ronaldo se expone a una suspensión de entre uno y tres meses por abandonar la concentración de la selección portuguesa tras sus desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesus, una decisión que ha desatado una tormenta en su país.

      El capitán de Portugal está suspendido de forma preventiva mientras la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) resuelve el expediente abierto contra él el pasado día 10.

      El proceso tiene "carácter urgente", según la FPF. El artículo 160 del reglamento disciplinario de la entidad prevé una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa mínima de 510 euros para los futbolistas profesionales.

      Cristiano reconoció su error y aceptó una posible sanción en un extenso comunicado emitido el pasado 6 de octubre, lo que podría reducir de seis a tres meses la duración máxima del castigo.

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      "No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias", escribió el exatacante madridista.

      El reglamento de la Federación lusa también establece la suspensión preventiva automática tras el abandono, que en este caso se produjo el 30 de septiembre. Ese periodo se descontará de la sanción, por lo que Cristiano podría regresar para los próximos partidos, en noviembre, si recibe el castigo mínimo.

      Cristiano Ronaldo, de 41 años, dejó abruptamente la concentración el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jesus, después de que el técnico no lo alineara en el encuentro contra Noruega disputado en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

      Según el futbolista, el desencuentro se debió a que Jesus lo hizo calentar durante media hora y finalmente no le dio entrada 

      al campo.

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