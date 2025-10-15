Cristina Marceleño a selección azteca

San Luis Potosí celebra con orgullo el destacado ascenso de la joven judoka Cristina Marceleño Rivera, quien ha sido convocada para representar a México en el Grand Prix Guadalajara 2025, competencia oficial del circuito mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF). Este certamen reunirá a 245 atletas provenientes de 35 países y cuatro continentes, y otorgará valiosos puntos en el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con apenas 16 años de edad, la potosina enfrentará a rivales de talla internacional en la categoría de adultos, un escenario reservado para deportistas de élite que exige alto nivel técnico, madurez competitiva y fortaleza mental. Su participación marca un hecho sin precedentes para el judo de San Luis Potosí, al convertirse en una de las representantes más jóvenes en competir en un evento de esta magnitud.

La convocatoria de Marceleño a la selección nacional es fruto de años de disciplina, constancia y pasión, además del respaldo de su familia y del equipo SADECO, pieza clave en su formación deportiva.

El reto que emprenderá Cristina no solo representa un orgullo para el deporte potosino, sino también una inspiración para las nuevas generaciones de judokas que sueñan con alcanzar el más alto nivel competitivo. Su historia demuestra que con esfuerzo, entrega y trabajo en equipo, los sueños pueden hacerse realidad sobre el tatami y más allá de él.

