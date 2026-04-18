Crónica | Atlético de San Luis pierde en casa ante Pumas

El Atlético de San Luis sufrió una derrota de 0-2 frente a Pumas UNAM en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Libertad.

El encuentro comenzó con un ritmo pausado, en el que ambos equipos privilegiaron el orden táctico y el análisis del rival. La primera aproximación clara llegó al minuto 29, cuando Joao Pedro probó con un disparo que se fue por encima del arco defendido por los universitarios.

Sin embargo, al minuto 38, tras una jugada revisada en el VAR, Pumas obtuvo un penal a favor que fue bien ejecutado por Juninho, quien abrió el marcador para la visita. Antes del descanso, el conjunto potosino estuvo cerca del empate en un tiro que se estrelló en el poste, evitando la igualada.

Durante el primer tiempo, el guardameta Andrés Sánchez tuvo intervenciones clave para mantener con vida a los locales, evitando que la ventaja universitaria se ampliara.

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Para la segunda mitad, Atlético de San Luis salió con mayor intensidad y generó peligro desde los primeros minutos. Al 49´, Joao Pedro conectó un remate de cabeza que fue contenido por el arquero costarricense Keylor Navas, quien tuvo una actuación destacada al evitar en múltiples ocasiones la caída de su portería.

El dominio ofensivo de los potosinos continuó, pero nuevamente Navas respondió de manera oportuna al minuto 74, frustrando los intentos de empate.

Cuando el partido entraba en su recta final, al minuto 86, Jordan Carrillo sentenció el encuentro con un tiro libre que terminó en el fondo de las redes, decretando el 0-2 definitivo a favor de Pumas.

Con este resultado, el Atlético de San Luis que dejó escapar puntos importantes en casa queda completamente eliminado del torneo. Su próximo compromiso será el miércoles 22 de abril, cuando reciba a Santos Laguna en actividad de la jornada 16 del Clausura 2026.