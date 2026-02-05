logo pulso
PSL Logo

Cruz Azul arrasa en su debut en la Copa de Campeones de Concacaf

Cruz Azul se impone desde el inicio en la Copa de Campeones de Concacaf, dejando sin opciones a Vancouver

Por El Universal

Febrero 05, 2026 07:41 a.m.
A
Cruz Azul arrasa en su debut en la Copa de Campeones de Concacaf

Cruz Azul inició su travesía en la Copa de Campeones de Concacaf con una autoridad que no dejó espacio a dudas. Desde el primer silbatazo, la Máquina mostró la amplia diferencia entre ambos clubes: mientras el Vancouver Football Club resentía la falta de actividad y el salto competitivo, el equipo de Nicolás Larcamón, incluso a medio gas, impuso condiciones con naturalidad para tomar una ventaja que parece definitiva tras el triunfo por (0-3).

La expectativa de ver al equipo mexicano batallar para mostrar su mejor versión se desvaneció rápidamente, pues desde las primeras jugadas controló el balón y no permitió que el rival inquietara su arco.

Con el dominio absoluto del partido, los celestes se adelantaron antes de la media hora. Gabriel Fernández aprovechó las deficiencias defensivas y envió el balón al fondo al minuto 25.

El golpe terminó por borrar cualquier ilusión de los locales, que intentaron replegarse para evitar más daño. Sin embargo, no lo consiguieron: antes del descanso recibieron el segundo tanto, obra de Amaury Morales al minuto 43.

Ya en el segundo tiempo, Cruz Azul volvió a festejar con la anotación de José Paradela, quien, ante la floja marcación, añadió otro gol a la cuenta celeste al 65'.

El tercer tanto permitió realizar modificaciones y dar descanso a algunos jugadores con miras a la actividad de la Liga MX. Esto llevó a que Cruz Azul cediera la posesión y diera algunas emociones a los aficionados locales, aunque sin comprometer el resultado.

SLP

El Universal

Cruz Azul se impone desde el inicio en la Copa de Campeones de Concacaf, dejando sin opciones a Vancouver

