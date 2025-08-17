Cruz Azul consigue sufrida victoria

México.- Cruz Azul sufrió, pero volvió a salir adelante. La Máquina derrotó 3-2 a Santos Laguna en Ciudad Universitaria y, aunque mantiene su invicto en el Apertura 2025, el equipo de Nicolás Larcamón sigue dejando dudas a una parte de su afición, que no perdona las inconsistencias mostradas en el campo.

El partido tuvo de todo, desde golazos hasta errores defensivos. Al minuto 16, “Charly” Rodríguez levantó a la tribuna con una espectacular chilena que significó el 1-0. Sin embargo, un descuido en la zaga permitió que Bruno Barticciotto empatara con un cabezazo al 32.

La Máquina reaccionó rápido. Apenas dos minutos después, Ignacio Rivero volvió a poner en ventaja a los celestes con un remate de cabeza que parecía encaminar el triunfo. Pero en el arranque del complemento, Cristian Dájome aprovechó un error de Willer Ditta y puso el 2-2 para los laguneros.

Con el empate, crecieron los nervios en CU. La tribuna no dejó de reclamarle al equipo, y los abucheos no tardaron en aparecer. Fue entonces cuando Nicolás Larcamón decidió mandar al campo al “Toro” Gabriel Fernández, quien regresaba al primer equipo tras semanas de ausencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El delantero no falló. Apenas un minuto después de su ingreso, al 82, definió frente a Carlos Acevedo y marcó el gol del triunfo. Santos pidió fuera de lugar, pero el VAR confirmó la anotación que devolvió la calma al banquillo cementero y cambió el gesto de Larcamón de enojo a alivio.

Más allá del resultado, Cruz Azul volvió a mostrar altibajos. Jugadores como Mateusz Bogusz, Carlos Rotondi, Ángel Sepúlveda y Erik Lira estuvieron lejos de su mejor nivel, mientras que José Paradela y Rivero cargaron con el peso ofensivo en los momentos más complicados.

El triunfo da oxígeno a Larcamón, pero la exigencia crece. La Máquina suma puntos y se mantiene invicta, aunque el estilo de juego todavía no convence a un sector de la afición que pide más solidez y menos sufrimiento para ganar.