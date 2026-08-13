¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este jueves se le pone fin a la primera fase de la Leagues Cup 2026 y también se conocerán a los ocho invitados de Liga MX y MLS para los cuartos de final del torneo.

Los clubes mexicanos son los que menor pelea han dado dentro del grupo, ya que después de la segunda fecha casi la mitad ya estaba prácticamente eliminada.

Del lado estadounidense es una historia distinta, solamente dos clubes habían llegado a esta tercera jornada eliminados, pero los 16 restantes continuaban con la esperanza de meterse a la siguiente ronda de la competencia.

Leagues Cup 2026 fase de grupos define clasificados

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cierre de la fase de grupos llega este jueves con un total de cinco encuentros, donde destaca la participación del América y Cruz Azul, clubes mexicanos que buscan firmar el paso perfecto dentro de este torneo binacional.

Philadelphia Union y Santos Laguna arrancan las acciones de este día en punto de las 17:00 horas. Media hora más tarde saltan al campo el New York City FC y el Necaxa.

América y Cruz Azul buscan paso perfecto en Leagues Cup 2026

Las Águilas del América se miden ante el Austin FC, en un duelo que promete grandes emociones porque ambos suman dos victorias consecutivas.

Cruz Azul enfrenta al Chicago Fire para continuar con la misión de seguir acercándose a su objetivo de ganar este trofeo y completar un estupendo arranque de campaña.

Para finalizar la fase de grupos aparece el duelo entre los Xolos de Tijuana y el Portland Timbers, que arranca a las 20:30 horas del centro de México.

Leagues Cup: Horarios y canales para ver EN VIVO partidos del 13 de agosto

Philadelphia Union vs Santos | 17:00 horas | Apple TV

New York City FC vs Necaxa | 17:30 horas | Apple TV

América vs Austin FC | 18:30 horas | Apple TV

Cruz Azul vs Chicago Fire | 19:00 horas | Apple TV

Portland Timbers vs Tijuana | 20:30 horas | Apple TV

*Todos los horarios corresponden al centro de la Ciudad de México.