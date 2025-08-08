logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cruz Azul ganó en los penales

La Máquina vino de atrás para lograr la igualada ante Colorado Rapids

Por Agencias

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Cruz Azul ganó en los penales

Cruz Azul cerró su participación en la Leagues Cup con una victoria en tanda de penales ante Colorado Rapids, tras empatar 2-2 en el tiempo regular. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón logró llevarse el punto extra desde los once pasos y se marcha del torneo.

El duelo comenzó cuesta arriba para La Máquina. Apenas al minuto 3, un grave error del arquero Kevin Mier le abrió la puerta al conjunto local, que no desaprovechó y se adelantó en el marcador. Más tarde, el danés Andreas Maxsø amplió la ventaja para los Rapids, que parecían tener el control del partido.

Sin embargo, Cruz Azul reaccionó justo antes del descanso. Al 43’, el colombiano Willer Ditta revivió a los celestes con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de las redes, aunque el gol se terminó marcando como autogol de Wayne Frederick. 

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Larcamón no bajaron los brazos. Ignacio Rivero llegó a marcar tras una gran jugada de Ángel Sepúlveda, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. La recompensa finalmente llegó al minuto 78, cuando el propio Rivero, capitán del equipo, firmó el empate con una gran definición. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el 2-2 en el marcador, el partido se definió desde los once pasos. En la tanda, Charly Rodríguez selló la victoria con su cobro y Cruz Azul se quedó con el punto extra, luego de que Kevin Mier atajó el segundo tiro de Colorado. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rayados se despide con derrota
Rayados se despide con derrota

Rayados se despide con derrota

SLP

Agencias

Anuncian a los nominados al Balón de Oro
Anuncian a los nominados al Balón de Oro

Anuncian a los nominados al Balón de Oro

SLP

AP

Dembélé y Chloe Kelly, candidatos en las categorías masculina y femenina

García Jr. inicia la batalla por 6to. título
García Jr. inicia la batalla por 6to. título

García Jr. inicia la batalla por 6to. título

SLP

Romario Ventura

Chivas supera al Cincinnati
Chivas supera al Cincinnati

Chivas supera al Cincinnati

SLP

Agencias

El Rebaño suma su primer triunfo en la historia de la Leagues Cup