Cruz Azul vs New York City: Horario y dónde ver la Leagues Cup

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Cruz Azul vs New York City: Horario y dónde ver la Leagues CupEste domingo Cruz Azul y el New York City FC continúan con la actividad de la Leagues Cup en la segunda fecha, donde comienzan a definirse los equipos clasificados y eliminados del torneo.

Con una jornada abarrotada de juegos que definen el futuro de otros equipos, La Máquina arriba con esa obligación de ganar para, posiblemente, asegurar su pase a la siguiente ronda de la competencia binacional.

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Para su fortuna, los celestes derrotaron al Philadelphia Union en su primer encuentro y eso les dio tres puntos de gran valía para encarar los dos juegos restantes.El cuadro de la Gran Manzana también consiguió un triunfo de 2-0 sobre Santos Laguna y están dentro de la pelea para ser uno de los mejores cuatro del grupo de la MLS para avanzar a cuartos de final.Ambas instituciones cuentan con una victoria bajo los brazos, por lo que se espera este duelo sea de grandes emociones porque los dos apuntan por una victoria que pueda mantenerlos con la esperanza de clasificar.Horario: 17:30 horas del centro de MéxicoTransmisión: Apple TV e Imagen Televisión