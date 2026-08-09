Cruz Azul vs New York City: Horario y dónde ver la Leagues Cup
Ambos equipos llegan con victorias previas y buscan avanzar a cuartos de final.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Cruz Azul vs New York City: Horario y dónde ver la Leagues CupEste domingo Cruz Azul y el New York City FC continúan con la actividad de la Leagues Cup en la segunda fecha, donde comienzan a definirse los equipos clasificados y eliminados del torneo.
Con una jornada abarrotada de juegos que definen el futuro de otros equipos, La Máquina arriba con esa obligación de ganar para, posiblemente, asegurar su pase a la siguiente ronda de la competencia binacional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Para su fortuna, los celestes derrotaron al Philadelphia Union en su primer encuentro y eso les dio tres puntos de gran valía para encarar los dos juegos restantes.
El cuadro de la Gran Manzana también consiguió un triunfo de 2-0 sobre Santos Laguna y están dentro de la pelea para ser uno de los mejores cuatro del grupo de la MLS para avanzar a cuartos de final.
Ambas instituciones cuentan con una victoria bajo los brazos, por lo que se espera este duelo sea de grandes emociones porque los dos apuntan por una victoria que pueda mantenerlos con la esperanza de clasificar.
Horario: 17:30 horas del centro de México
Transmisión: Apple TV e Imagen Televisión
no te pierdas estas noticias
Cruz Azul vs New York City: Horario y dónde ver la Leagues Cup
PULSO
Ambos equipos llegan con victorias previas y buscan avanzar a cuartos de final.
Fallece Diana La Cazadora, exluchadora mexicana, a los 48 años
El Universal
Originaria de Tamaulipas, Diana destacó en los 90 y 2000 en el CMLL y Lucha Libre Femenil.
México vs Estados Unidos: Horario y canales para ver la final
El Universal
La final se juega este domingo 9 de agosto a las 17:00 horas, con transmisión por ESPN y Disney+ Premium.