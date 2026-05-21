Cruz Azul, por ventaja en la ida ante Pumas

México.- Este jueves se juega el partido de ida de la final del Clausura 2026, donde la Máquina del Cruz Azul buscará sacar la ventaja cuando enfrente a los Pumas de la UNAM en el estadio Ciudad de los deportes.

Cruz Azul va por la décima, Pumas por la octava. Ambos conjuntos con la ilusión de llevar el trofeo a sus vitrinas y resurgir como uno de los Grandes del futbol mexicano.

El conjunto celeste juega una nueva final, de las cuales ha ganado 9 y perdido 11, la más reciente en el Clausura 2024 en la que cayó ante América. Su más reciente título data del Guardianes 2021.

Para Pumas, la situación es un poco más sombría pues no levanta el trofeo de campeón desde 2011.

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