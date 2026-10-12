Cruz Azul salva igualada en CU

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Cruz Azul rescató un emocionante empate 3-3 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario gracias a un gol salvador de Christian Ebere al minuto 85, cortando una sequía personal de ocho jornadas sin anotar. El vigente campeón de la Liga MX remó contracorriente tras ir perdiendo por dos goles y supo capitalizar la superioridad numérica provocada por la expulsión de César Huerta en la primera mitad.

La escuadra universitaria arrancó con un dominio absoluto y encontró recompensa temprana. Al minuto 10, Juninho inauguró el marcador con un potente zurdazo raso desde fuera del área. Solo seis minutos después, el propio Huerta incrementó la ventaja local con un disparo bombeado que superó al guardameta celeste Kevin Mier. Sin embargo, el destino del encuentro cambió drásticamente al minuto 37, cuando el "Chino" Huerta cometió una dura falta en medio campo que le costó su segunda tarjeta amarilla y la expulsión.

Cruz Azul aprovechó el desconcierto rival justo antes del descanso (45+3') con un gol de Agustín Palavecino. Aunque Pumas sorprendió al arranque del complemento (49') con el tercer tanto obra de Robert Morales, la Máquina no bajó los brazos. Al 64', Andrés Montaño acercó nuevamente a los visitantes, preparando el escenario para que Ebere, con apenas quince minutos en la cancha, empujara el balón a segundo poste para sellar la igualada definitiva a cinco minutos del final.

Con este resultado en la jornada 11 del Apertura, Cruz Azul se mantiene en el séptimo sitio con 17 unidades, mientras que Pumas extendió a cuatro sus partidos sin ganar, ubicándose en el doceavo puesto con 13 puntos. Este duelo significó la primera visita celeste al Olímpico desde que ganaron la final del Clausura 2026, logrando extender a 30 su racha de partidos invictos en la casa de la UNAM.

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