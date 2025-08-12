Crystal Palace es castigado

GINEBRA.- Crystal Palace perdió su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y tendrá que disputar la Conference League por violar las reglas de la UEFA sobre multipropiedad de clubes con el inversor estadounidense John Textor.

El TAS anunció el lunes que sus jueces desestimaron la solicitud de los campeones de la Copa FA de permanecer en la más lucrativa Liga Europa, la segunda en el nivel de jerarquía de los torneos de clubes de la UEFA en un caso que también involucró al Nottingham Forest de la Liga Premier y al club francés Lyon.

Tanto el Forest como Lyon disputarán la Liga Europa desde septiembre. El Palace, en cambio, arrancará en la fase previa de la Conference League. El Palace enfrentará al ganador del cruce entre Fredrikstad de Noruega y Midtjylland de Dinamarca el 21 y 28 de agosto.

El Palace ha sido la víctima en un caso complejo, que se desencadenó cuando Lyon evitó el descenso en Francia por problemas financieros, poniendo a prueba la normativa de la UEFA ante el aumento de las inversiones extranjeras en el fútbol europeo, especialmente desde Estados Unidos.

La UEFA ordenó el descenso del Palace a la Conference League porque Textor tenía una participación del 43% en la propiedad la temporada pasada mientras también era dueño de Lyon. El Palace no cumplió con la fecha límite de marzo establecida por la UEFA para resolver el problema potencial.

El TAS dijo que sus jueces decidieron que Textor “era un miembro de la junta con influencia decisiva sobre ambos clubes en el momento de la fecha de evaluación de la UEFA”.

El panel de tres jueces “consideró que los reglamentos de la UEFA son claros y no proporcionan flexibilidad a los clubes que no cumplen en la fecha de evaluación”, dijo el tribunal en un comunicado.

El caso continuó a pesar de que Textor vendió su participación en el Palace el mes pasado a Woody Johnson, propietario de los Jets de Nueva York supuestamente por al menos 220 millones de dólares. Johnson se unió al presidente de Palace, Steve Parish, y a los estadounidenses Josh Harris y David Blitzer como socios y directores del club del sur de Londres.

A diferencia del Palace, el Forest y Lyon siguen siendo parte de redes de propiedad de múltiples clubes, aunque actualmente no entran en conflicto con las reglas de la UEFA para ingresar a las próximas ediciones de competiciones europeas. El propietario del Forest, Evangelos Marinakis, también tiene al campeón griego Olympiakos, que disputará la Liga de Campeones esta temporada.

El Palace se clasificó para la Liga Europa al conquistar la Copa FA al vencer al Manchester City en la final en mayo, el primer gran trofeo en los 120 años de historia del club.