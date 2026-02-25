logo pulso
¿Cuándo y dónde ver el duelo México vs Islandia?

Por El Universal

Febrero 25, 2026 10:16 a.m.
A
¿Cuándo y dónde ver el duelo México vs Islandia?

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se prepara para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.
Este partido amistoso contra Islandia representa una oportunidad clave para probar jugadores, especialmente aquellos de la Liga MX, ya que no se trata de una fecha FIFA y no se pueden convocar elementos del extranjero.
El encuentro sirve como ensayo antes de los duelos de marzo, donde se enfrentarán a rivales como Portugal, lo que permitirá a Aguirre perfilar la alineación titular y evaluar el rendimiento en altura y condiciones locales.
El partido se disputará en el Estadio Corregidora de Querétaro que ha sido sede de varios encuentros del Tri en el pasado. Este escenario ofrece condiciones similares a algunas sedes del Mundial 2026, lo que lo convierte en un lugar ideal para la preparación.
A pesar de recientes tensiones de seguridad en el país, el juego se confirmó y se jugará con público, con boletos agotados, lo que promete un ambiente vibrante y de apoyo total al equipo nacional.
- ¿Cuándo y dónde ver el México vs Islandia?
El encuentro está programado para el miércoles 25 de febrero de 2026, con hora de inicio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).
Para verlo, hay varias opciones: en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7; en televisión de paga a través de TUDN; y en streaming vía ViX Premium o las apps de Azteca Deportes.

