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Joven japonesa invita a sus quince años en Asakusa: homenaje a México

El video de invitación ha generado más de 198 mil interacciones en redes sociales.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:36 p.m.
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Joven japonesa invita a sus quince años en Asakusa: homenaje a México
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      Las plataformas digitales y las redes sociales forman parte de la vida cotidiana a nivel global, permitiendo la difusión masiva de contenidos de diversa índole, desde proyectos creativos hasta invitaciones abiertas a eventos sociales.

      Invitación de joven japonesa a quince años en México

      En esta ocasión, la comunidad digital ha volcado su atención hacia un video publicado desde Japón, en el cual una joven invita al público a celebrar sus quince años al estilo mexicano.

      En la grabación de menos de un minuto de duración, la protagonista, llamada Hanna, expresa: "Hola, soy Hanna de Tacos Tres Hermanos. Cuando era niña viví en México hasta los 11 años y creciendo allá siempre tuve un sueño, que quería hacer mis propios 15 años. Me gustaba mucho la cultura de México, por diferentes razones no pude tener mis propios 15 años en México".

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      Impacto y reacciones en redes sociales

      En la misma publicación audiovisual, Hanna detalla cómo fue que recuperó la ilusión de realizar este festejo tradicional a pesar de residir en Asia.

      "Creí que nunca iba a cumplir mi sueño, pero aquí en Tacos Tres Hermanos finalmente voy a cumplir mis deseos. El 16 de octubre aquí desayunos y en Antojitos Tres Hermanos los esperamos. ¡Los espero en mi 15!", manifestó la joven durante la transmisión de su mensaje en el metraje.

      El metraje generó un fuerte impacto visual y emocional entre usuarios de distintas nacionalidades, acumulando rápidamente una amplia repercusión en internet.

      En el material audiovisual difundido en plataformas digitales se constata que la publicación ha alcanzado más de 198 mil interacciones y cientos de comentarios redactados tanto en idioma japonés como en español.

      Las expresiones vertidas por los usuarios reflejan el entusiasmo de ambas culturas por la iniciativa, destacando mensajes de gratitud por la invitación y muestras de simpatía hacia la tradición mexicana expresada en territorio asiático.

      Asimismo, en la sección de comentarios del metraje se observa que diversos usuarios sugirieron a la festejada realizar una transmisión en vivo el próximo 16 de octubre.

      Dicha propuesta busca permitir que las personas que se encuentran fuera de Japón puedan acompañar virtualmente a la joven durante el desarrollo de su celebración de quince años.

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