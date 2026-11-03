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Davis y Dybantsa acaban con el Magic 103-94

Por AP

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Davis y Dybantsa acaban con el Magic 103-94
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      ORLANDO, Florida.- Anthony Davis anotó 29 puntos y capturó ocho rebotes, AJ Dybantsa sumó 21 unidades en su tercer partido en la NBA y los Wizards de Washington vencieron 103-94 al Magic de Orlando la noche del lunes.

      Kyshawn George aportó 22 tantos y Trae Young agregó 15 y nueve asistencias para los Wizards, que lanzaron para un 53% en general al propinarle al Magic su cuarta derrota consecutiva en su cancha.

      Franz Wagner encabezó al Magic con 24 puntos. Desmond Bane añadió 20 y Jamal Cain y Tristan da Silva anotaron 10 unidades cada uno.

      Young anotó 10 en una racha de Washington de 13-2 después de que Orlando había tomado una ventaja de nueve al inicio del segundo cuarto.

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      La bandeja de Young completó un estallido de 8-0 que dejó a los Wizards con ventaja de 79-68, la mayor del partido, tras tres cuartos disputados de partido.

      Davis encestó 12 de 17 tiros y consiguió tres robos.

      El Magic lanzó (11 de 39) para un 28,2% desde la línea de 3 puntos después de encestar cuatro de sus primeros cinco.

      Los Wizards jugaron sin Alex Sarr (rodilla), quien había sido titular en sus primeros seis partidos como pívot.

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