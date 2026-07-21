Defiende ITA pruebas antidopaje en el Tour

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PARÍS.- La agencia que realizó las pruebas antidopaje a primera hora de la mañana, que dejó frustrados a los ciclistas del Tour de Francia, sostiene que se siguieron los procedimientos correctos.

El campeón del Tour y actual líder de la carrera, Tadej Pogacar, y el dos veces ganador Jonas Vingegaard fueron despertados en la madrugada del domingo por funcionarios para someterse a pruebas no anunciadas. Pogacar indicó que su prueba se realizó a las 5 a. m. y que la de Vingegaard fue a las 2 a. m.

Vingegaard se cayó cerca del final de la 15.ª etapa del domingo y sufrió una fractura de clavícula que obligó al ciclista danés a abandonar la carrera.

Pogacar y el ganador de etapa Remco Evenepoel criticaron que las pruebas se hicieran tan temprano. Desde el 2021, la UCI, ha confiado las pruebas del Tour a la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés), con sede en Suiza.

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"La ITA es consciente de que las pruebas nocturnas pueden interrumpir el descanso y la recuperación de los ciclistas", le indicó la ITA a The Associated Press el lunes en un correo electrónico. "Sin embargo, la ITA, en nombre de la UCI, tiene la responsabilidad de garantizar la eficacia del programa antidopaje del ciclismo y la integridad de las carreras ciclistas".

Evenepoel afirmó en su conferencia de prensa posterior a la etapa que era "muy irrespetuoso" despertar a los ciclistas tan temprano y pidió a la asociación de ciclistas CPA que respondiera. La CPA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.