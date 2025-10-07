Definidas semis del Ascenso de la Azteca

La Liga de Futbol Azteca vivió un domingo lleno de intensidad, pasión y buen futbol con la disputa de los Cuartos de Final del Torneo Quetzal Apertura 2025, dentro de la Categoría Ascenso Ramiro Leyva Guzmán, donde quedaron definidos los cuatro equipos semifinalistas que seguirán en la pelea por el título.

CON PASO FIRME A SEMIFINALES

El conjunto de Abarrotes Muñiz se mostró contundente y sin titubeos al imponerse 4-0 al Deportivo San Alberto, en un duelo dominado de principio a fin. Eduardo Tovar, José Cuevas, Melvin González e Ismael Velázquez fueron los autores de los goles que sellaron el pase del equipo a la siguiente ronda. El arbitraje central corrió a cargo de Alfredo Castañón, auxiliado en las bandas por José Lara Martínez y Octavio Almendarez, quienes condujeron el encuentro con buen criterio.

ARRASÓ CON PODER OFENSIVO

Con una de las actuaciones más destacadas de la jornada, el Combinado F.M. goleó 6-1 a Toros Negros F.C. mostrando un futbol ofensivo, rápido y efectivo. Saúl Alvarado y Diego Mata marcaron doblete, mientras que Gilberto Martínez y Josué Torres completaron la cuenta. Antonio Cerda descontó para Toros Negros. El central Francisco Sierra Martínez y sus asistentes Patricio Sánchez

y Marco Aurelio Velázquez realizaron un buen trabajo en un duelo intenso pero deportivo.

SIGUE SOÑANDO

En otro partidazo, El Regreso de Unión Julias venció 4-2 a Los Muchachos de Don Beto y selló su boleto a semifinales. José Eduardo Orozco fue la gran figura del encuentro con un hat-trick, mientras que José González sumó uno más. Por los rivales, Jonathan Hernández y Luis Gerardo Galván dieron batalla, pero no fue suficiente. Martín Guzmán Rodríguez fungió como árbitro central, acompañado por Ulises Ochoa y José de Jesús Reyes en las bandas.

AVANZA CON AUTORIDAD

Cerrando la jornada, el Buenavista F.C. superó 2-1 a BMH Suministros en un duelo cerrado y emocionante. Kenet Bravo e Isaac Ismael Hernández marcaron para el triunfo de los suyos, mientras que Erick Hernández descontó para BMH. El encuentro fue dirigido por Maximino Lara, auxiliado por David Sierra y José Esteban Castillo.

Así se jugarán las semifinales: Con estos resultados, los equipos que mantienen vivo el sueño del campeonato son: Abarrotes Muñiz vs. Buenavista FC y Combinado F.M. vs. El Regreso de Unión Julias.

También se vivió una jornada cargada de intensidad y buen fútbol en los Cuartos de Final del Torneo Copa Azteca 2025, correspondiente a la Categoría Ascenso Ramiro Leyva Guzmán de la tradicional Liga de Futbol Azteca.

GANA BIEN

Mulas de Moreno F.C. se impuso con autoridad 2-0 a Amigos F.C., gracias a la inspiración goleadora de Rodolfo González, quien firmó un doblete que sentenció el pase de su equipo a la siguiente ronda. El encuentro, dirigido por David Sierra Martínez, tuvo momentos de tensión y buen despliegue físico, pero las Mulas mostraron mayor contundencia en el área rival.

GRAN TRIUNFO

Real Saucito se llevó una victoria convincente por 3-1 sobre Atlético Salazares, en un partido donde el cuadro saucitense mostró orden y contundencia ofensiva. Eduardo Torres brilló con dos anotaciones, mientras que Iván de Jesús Morquecho completó la cuenta. Por el lado de Salazares, Pablo Medellín descontó, aunque sin lograr revertir el marcador. La conducción arbitral corrió a cargo de José Luis Martínez.

El sorteo también jugó su papel en esta fase, beneficiando a Spartanos, quienes avanzaron directamente a semifinales, sin necesidad de disputar encuentro, lo que les permitirá llegar con piernas frescas a la siguiente etapa.

De esta manera, las semifinales quedan definidas y prometen duelos de alto voltaje: Real Saucito vs Spartanos y Mulas de Moreno F.C. vs Atlético Salazares.