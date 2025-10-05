logo pulso
Del Toro gana el Giro dell’Emilia

El ciclista mexicano llega a su decimocuarta victoria del año

Por El Universal

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Del Toro gana el Giro dell’Emilia

México.- Este sábado el ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a hacer historia al consagrarse como ganador del Giro dell’Emilia 2025, una prueba de 199.2 kilómetros entre Mirandola y la Basílica de San Luca, en la ciudad de Bolonia. Así, se convirtió en el primer mexicano en ganar este circuito.

El mexicano, revelación del año y estrella del UAE Team Emirates, se impuso al británico Thomas Pidcock y al francés Lenny Martínez, firmando su victoria número 14 de la temporada.

La carrera se definió en los últimos metros. Con gran decisión y estrategia, del Toro logró controlar su posición a pesar de las amenazas de otras figuras como Carapaz.

Previo al ascenso final, Pidcock y del Toro protagonizaron una auténtica lucha por el liderato pero, por un segundo, el ciclista mexicano impuso su ley.

“Gracias a todo mundo. Estoy feliz de poder hacer el último sprint. Supe que iba a ganar hasta los últimos 15 metros”, declaró Isaac tras su nueva victoria.

En redes sociales, su equipo reconoció al mexicano.

“Isaac lo hace de nuevo. Se convierte en el primer mexicano en ganar el Giro dell’Emilia. Es su victoria número 14 y la número 88 para el equipo. Grande, Isaac. Otra increíble performance”, publicaron en X.

