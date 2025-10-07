Desafiante carrera de Canel’s Racing

La segunda ronda de los Playoffs de NASCAR México Series tuvo como escenario el Súper Óvalo Potosino, donde Canel’s Racing protagonizó una intensa jornada con sus pilotos Max Gutiérrez y Rubén García Jr., en una competencia que reunió a 27 autos en busca de la duodécima bandera a cuadros de la temporada.

El equipo potosino llegaba con gran expectativa luego de que Max Gutiérrez, al mando del auto #23 Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis, consiguiera la pole position en la sesión de calificación. A su lado, Rubén García Jr., con el #88 Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, partía desde la séptima posición, listo para luchar por un nuevo podio.

El evento comenzó con la tradicional presentación de pilotos y los honores protocolares ante una afición entusiasta que llenó las gradas. Con la bandera verde en alto, la carrera inició de forma trepidante. Gutiérrez mantuvo el liderato por tres vueltas antes de ser superado y caer al segundo puesto, y posteriormente al sexto, administrando el ritmo de carrera mientras esperaba su turno de ingreso a pits para la recarga de combustible.

Por su parte, Rubén García Jr. mostró gran consistencia desde el arranque, avanzando posiciones hasta colocarse tercero en la vuelta 32, manteniéndose durante buena parte de la carrera dentro del top 5, resistiendo la presión de sus rivales en cada curva del óvalo de media milla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo marchaba según lo planeado para Canel’s Racing, hasta que una situación imprevista cambió el rumbo de la competencia. Durante su parada en boxes, el auto #75 impactó fuertemente la parte delantera derecha del #23 de Gutiérrez, provocando daños significativos que obligaron al equipo a realizar reparaciones de emergencia. Aunque el piloto logró reincorporarse, perdió dos vueltas, lo que complicó su regreso a los primeros lugares.

En los giros finales, con una última bandera amarilla y la definición bajo el formato verde, blanca y cuadros, Rubén García Jr. se mantuvo en la lucha por el podio, concluyendo la competencia en sexto lugar, mientras que Max Gutiérrez logró remontar posiciones y finalizó en el puesto 12, pese a los daños en su auto.

A pesar de los contratiempos, los resultados permiten que Canel’s Racing y su piloto Max Gutiérrez se mantengan dentro de la pelea por avanzar a la gran final de los playoffs, con la mirada puesta en la siguiente cita del campeonato, el 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México, donde buscarán seguir sumando puntos clave en la batalla por el título.