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Armando González enfrenta a Ecuador con mentalidad de "matar o morir"

El delantero de México reconoce la dificultad del rival y la necesidad de darlo todo para avanzar en el torneo.

Por El Universal

Junio 29, 2026 03:14 p.m.
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Armando González enfrenta a Ecuador con mentalidad de matar o morir
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      A la Selección Mexicana le llegó la hora de la verdad. Se acabó el tiempo de festejar la perfecta fase de grupos y ahora debe enfrentar las series a eliminación directa, donde Ecuador se presenta como su primer sinodal.


      Armando González, delantero del Tri, es consciente de que no deben dormirse en los laureles conseguidos en los triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, porque todavía hay objetivos por cumplir.

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      "Seguimos con la misma mentalidad, el mismo compromiso. Desde que llegamos sabíamos que teníamos que hacer cosas importantes y ya se logró el primer objetivo que era clasificar en primero, ahora viene lo importante que es matar o morir. Todo lo que hicimos en el grupo quedó atrás, aprendimos lo que teníamos que aprender, corregimos lo que teníamos que corregir y ahora viene lo importante", declaró en el Centro de Alto Rendimiento antes de enfrentar a los sudamericanos.
      Además, el delantero de las Chivas no se confía por el desempeño irregular con el que jugó la selección dirigida por Sebastián Beccacece.
      "Sabemos que Ecuador es un rival importante, no por nada están en el Mundial y pasaron en un grupo tan difícil, entonces nos toca hacer lo que sabemos hacer y salir a ganar", agregó.
      La motivación que siente la "Hormiga" y el resto de la Selección Mexicana por jugar una serie de definitoria de la Copa del Mundo en el mítico Coloso de Santa Úrsula "es algo indescriptible", y si México avanza, jugaría los octavos de final en este mismo inmueble.
      Los dirigidos por Javier Aguirre tienen todo a su favor. La localía, el envión anímico de la fase de grupos y el apoyo de la gente. No pueden cometer errores, González lo sabe.
      "Ya no hay segundas oportunidades, tenemos que darlo todo", concluyó.

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