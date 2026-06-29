A punto de caerse, venta de terreno de Puerta de Piedra: Salgado

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El síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, reconoció que los juicios de amparo promovidos contra la subasta pública de inmuebles municipales han generado incertidumbre entre algunos inversionistas, al grado de que uno de los compradores evalúa desistirse de concretar la operación, debido al litigio que persiste sobre un predio ubicado en Puerta de Piedra.

El funcionario explicó que, de los 18 inmuebles contemplados en el proceso de enajenación, el Ayuntamiento logró vender alrededor de 13 y ya recibió los primeros pagos correspondientes. Sin embargo, admitió que la existencia de recursos legales ha complicado algunas transacciones, pues en ciertos casos los jueces han negado suspensiones, mientras que en otros se han concedido medidas provisionales para mantener las condiciones actuales hasta que exista una resolución definitiva.

Salgado Delgadillo detalló que el predio de Puerta de Piedra es precisamente el caso en el que el comprador analiza retractarse, debido a los diversos amparos promovidos, aunque aclaró que el procedimiento judicial continúa su curso.

Respecto a los inmuebles que aún no han sido colocados, indicó que el Ayuntamiento espera el desenlace de los juicios antes de determinar si emite una segunda convocatoria de subasta o si el alcalde, Enrique Galindo, decide otra ruta.

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El síndico recordó que la venta de estos bienes tenía como objetivo obtener recursos para financiar obras prioritarias de la administración municipal, proyectos que, aseguró, ya se encuentran en marcha.

Añadió que algunos procesos de licitación de obra pública también han enfrentado retrasos debido a observaciones y revisiones realizadas por la Contraloría Estatal.

Pese a las impugnaciones, sostuvo que los amparos siguen su trámite legal y confió en que las resoluciones permitan definir el futuro de los inmuebles restantes, así como garantizar la disponibilidad de recursos destinados a infraestructura y proyectos estratégicos para la capital potosina.