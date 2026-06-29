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Galindo critica indefinición en proyectos de Morena

Señaló que hay mayor claridad en PRI y PAN para futuras candidaturas

Por Rolando Morales

Junio 29, 2026 03:00 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que el proceso de registros realizado el pasado viernes ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional evidenció una falta de definición en los proyectos políticos de ese instituto y de sus aliados.

      El edil señaló que la jornada dejó una lectura política clara, al afirmar que la coalición gobernante no mostró certeza sobre quiénes encabezarán sus proyectos rumbo a los próximos procesos electorales. "Simplemente no mostraron claridad en quienes van a liderar sus proyectos", expresó.

      Galindo Ceballos evitó emitir un juicio sobre si la estrategia de Morena es correcta o equivocada, pero insistió en que la multiplicidad de aspirantes refleja que aún no existe una ruta definida al interior de la alianza oficialista.

      En contraste, aseguró que en las fuerzas políticas con las que ha participado en procesos electorales, el PRI y el PAN, existe una mayor definición sobre el rumbo y las figuras que podrían encabezar futuras candidaturas.

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      "Al menos en los partidos que a mí me han llevado, a las competencias electorales, tenemos un poco más de claridad", sostuvo el presidente municipal al referirse al escenario político que comienza a configurarse en San Luis Potosí.

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