Galindo critica indefinición en proyectos de Morena
Señaló que hay mayor claridad en PRI y PAN para futuras candidaturas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que el proceso de registros realizado el pasado viernes ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional evidenció una falta de definición en los proyectos políticos de ese instituto y de sus aliados.
El edil señaló que la jornada dejó una lectura política clara, al afirmar que la coalición gobernante no mostró certeza sobre quiénes encabezarán sus proyectos rumbo a los próximos procesos electorales. "Simplemente no mostraron claridad en quienes van a liderar sus proyectos", expresó.
Galindo Ceballos evitó emitir un juicio sobre si la estrategia de Morena es correcta o equivocada, pero insistió en que la multiplicidad de aspirantes refleja que aún no existe una ruta definida al interior de la alianza oficialista.
En contraste, aseguró que en las fuerzas políticas con las que ha participado en procesos electorales, el PRI y el PAN, existe una mayor definición sobre el rumbo y las figuras que podrían encabezar futuras candidaturas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Al menos en los partidos que a mí me han llevado, a las competencias electorales, tenemos un poco más de claridad", sostuvo el presidente municipal al referirse al escenario político que comienza a configurarse en San Luis Potosí.
Rechaza Galindo que el PRI sea herencia maldita
Las pasadas administraciones construyeron al estado, señala el alcalde
no te pierdas estas noticias
Galindo critica indefinición en proyectos de Morena
Rolando Morales
Señaló que hay mayor claridad en PRI y PAN para futuras candidaturas
A punto de caerse, venta de terreno de Puerta de Piedra: Salgado
Rolando Morales
Uno de los compradores analiza desistir debido a litigios por el predio
Plantea Galindo "ley seca" en días de partidos de México
Rolando Morales
El edil informó que el operativo de seguridad "Euforia" será reforzado