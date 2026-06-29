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Pescadores protestan contra Pemex en Oaxaca

Tras derrame el 23 de junio, Pemex contrató personal sin protección para limpieza parcial.

Por El Universal

Junio 29, 2026 02:50 p.m.
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Pescadores protestan contra Pemex en Oaxaca
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      Pescadores de La Ventosa, Salina Cruz, protestaron hoy contra Petróleos Mexicanos (Pemex), con una marcha y un plantón frente a la refinería, y reclamaron que la petrolera retire sus ductos-emisores que descargan residuos en la zona de pesca.


      Los pescadores exigieron que Pemex reconozca que sí contaminó amplias áreas de pesca y de playa el pasado 23 de este junio, cuando las manchas llegaron incluso al pie de los pequeños restaurantes de bahía La Ventosa.

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      Margarita Domínguez, agente municipal de La Ventosa, demandó a Pemex que contrate a una compañía especializada en limpieza de hidrocarburos, tanto en mar como en tierra, para que se garantice la seguridad ambiental.
      Después del 23 de junio, cuando ocurrió el derrame que Pemex negó, al día siguiente la petrolera contrató los servicios de siete personas, quienes, sin protección alguna, estuvieron recolectando residuos de hidrocarburos en la playa.
      Con pancartas de cartulinas en las manos, los pescadores, sus esposas, restauranteros y buzos que extraen moluscos, exigieron que Pemex retire de La Ventosa los cuatro ductos-emisores que descargan residuos de hidrocarburos mar adentro.
      Vamos a estar atentos a la respuesta de Pemex, dijo la agente municipal, quien entregó el oficio al responsable del área de responsabilidad social de la refinería, Francisco Javier García, quien se comprometió a darle trámite ante sus superiores.

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