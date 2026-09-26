Destaca escuela de gimnasia en Regional

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Del 17 al 20 de septiembre se llevó a cabo en Irapuato, Guanajuato, el Campeonato Regional Zona 3 de gimnasia artística femenil, competencia que reunió a exponentes de los niveles 3 al 6 provenientes de Aguascalientes, Durango, Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Por San Luis Potosí sobresalió la participación de Aerial Escuela de Gimnasia, con sede en la Unidad Deportiva Satélite, cuyos integrantes compitieron bajo la dirección de los entrenadores Farid Yousef Nesme Martínez y Griselda Salazar Martínez. La delegación potosina logró colocaciones importantes en distintos aparatos y en la clasificación general.

En el Nivel 5, Valentina Saldaña consiguió el segundo lugar en salto y el segundo puesto en piso, además de finalizar en la posición 15 del all around. En el Nivel 3, Frida Villanueva obtuvo el primer lugar en viga y piso, quinto lugar en barras y tercer sitio en el all around, mientras que Valentina Varela terminó quinta en piso y viga, así como novena en la clasificación general.

También en Nivel 3, Karina Macías consiguió el segundo lugar en viga, mientras que Yaretzi Villanueva terminó cuarta en salto, segunda en viga y primera en piso, además de ocupar el sexto sitio en el all around. Por su parte, Maia Vázquez Ríos se ubicó en el séptimo lugar en barras y piso, así como novena en la clasificación general. Ana Pau Cruz y Cinthia Jasso completaron la participación de Aerial, sumando experiencia competitiva en cada una de sus rutinas.

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