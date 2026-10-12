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Destrozan Packers a los Bears

Love y Watson conectan para darle a Green Bay la abultada victoria

Por AP

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Destrozan Packers a los Bears
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      GRREN BAY.- Christian Watson atrapó dos pases largos de touchdown de Jordan Love, MarShawn Lloyd también anotó dos veces y los Packers de Green Bay tuvieron un tipo de revancha al vencer el domingo 31-7 a los Bears de Chicago.

      Love completó 25 de 31 pases para 367 yardas, la cifra más alta de un quarterback de los Packers contra los Bears en Lambeau Field. Se conectó con Watson en un touchdown de 42 yardas en el primer cuarto y en otro de 53 en el tercero.

      Green Bay había perdido tres de cuatro ante los Bears y dejó escapar una ventaja de 21-3 al descanso en una derrota 31-27 ante Chicago en la ronda de comodín de la NFC la temporada pasada. Caleb Williams celebró esa remontada rallando queso en el campo, una burla a la afición de Green Bay conocida como los Cheeseheads. Williams se perdió un tercer partido consecutivo el domingo por una lesión en el tendón de la corva, y Tyson Bagent fue titular en su lugar. Xavier McKinney interceptó dos pases de Bagent, mientras los Packers forzaron cinco pérdidas de balón.

      Green Bay (3-2) se puso por encima de .500 por primera vez esta temporada. Watson terminó con seis recepciones para 143 yardas. Matthew Golden sumó 123 yardas por recepción, la mayor cifra de su carrera, y además igualó su mejor marca personal con seis atrapadas. Bagent completó 12 de 21 para 87 yardas. Keenum tomó el relevo al inicio del cuarto periodo y terminó 10 de 15 para 101 yardas, con una intercepción y un balón suelto. Chicago entregó el balón en cuatro posesiones consecutivas de la segunda mitad.

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