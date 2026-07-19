Diego Mejía destaca la personalidad del ADSL

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A pesar de la dolorosa remontada sufrida frente a Cruz Azul en la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026, el director técnico del Atlético de San Luis, Diego Mejía, aseguró que su equipo mostró una identidad futbolística clara y dejó sensaciones positivas durante gran parte del encuentro disputado en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El estratega potosino reconoció que el resultado dejó un sabor amargo, aunque destacó el funcionamiento mostrado por sus jugadores durante los primeros 60 minutos del compromiso, en los que llegaron a tener una ventaja de 2-0 sobre el vigente campeón del futbol mexicano.

"Primer partido de la liga, llevamos prácticamente dos meses aquí. No hay ningún pretexto, pero hoy vi a un Atlético de San Luis con muchísima personalidad que le jugó de tú a tú a una plantilla bastante buena. Tenemos que trabajar en esa consistencia. Me parece que tenemos un gran equipo y grandes jugadores", expresó.

El técnico también asumió por completo la responsabilidad de la derrota y aseguró que el grupo se encuentra muy cerca de alcanzar la idea futbolística que pretende implementar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La responsabilidad es completamente mía y siempre lo será. Lo que vi hoy durante prácticamente 60 minutos está muy cerca de lo que quiero. Cuando logremos sostener ese nivel durante todo el partido, este equipo va a competir de verdad", afirmó.

Respecto al cambio de rumbo que tomó el encuentro tras el segundo gol potosino, Mejía explicó que Cruz Azul logró modificar el desarrollo del juego: "Tácticamente no creo que fuimos superados; emocionalmente sí. El primer gol de ellos cambió todo. Tenemos que ser capaces de sostener este ritmo y esta eficacia durante más tiempo", comentó.

El entrenador también valoró la reacción de la afición, que pese a la derrota reconoció el esfuerzo mostrado por el equipo. "Se deben sentir orgullosos porque uno de nuestros objetivos era ser un equipo valiente, ofensivo y que tomara riesgos. A nadie le gusta perder, pero creo que mostramos una cara completamente distinta. Fue un partido muy atractivo para la gente y encontramos muchos mecanismos que me gustaron", indicó.

"Duele muchísimo perder, pero estoy completamente seguro de que vamos por el camino que quiero para este equipo. Este resultado nos tiene que servir para aprender y sacar una de las mejores versiones del Atlético de San Luis", concluyó el estratega.