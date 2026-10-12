Doble medalla para San Luis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La delegación de San Luis Potosí sumó resultados destacados en la disciplina de Frame Running durante la Paralimpiada Nacional, que se desarrolla en Jalisco, luego de que Ana Paula Cardozo Morán se proclamara bicampeona nacional y Carlos Omar Franco Martínez conquistara la medalla de plata, en una jornada positiva para el deporte adaptado potosino.

Ana Paula Cardozo Morán confirmó su dominio en los 100 metros planos de Frame Running, dentro de la categoría Juvenil Superior, clasificación T71/T72, al conquistar la medalla de oro por segundo año consecutivo. La deportista refrendó así el título conseguido el año pasado en Aguascalientes y volvió a destacar entre las competidoras de la máxima justa nacional del deporte adaptado.

Por su parte, Carlos Omar Franco Martínez tuvo una presentación sobresaliente en su primera participación en la Paralimpiada Nacional, al obtener la medalla de plata en los 100 metros de Frame Running. El atleta potosino registró un tiempo de 32.73 segundos, resultado que le permitió subir al podio y aportar una nueva presea para la delegación estatal.

Los resultados de ambos deportistas representan un reconocimiento a su preparación, constancia y esfuerzo dentro de una disciplina que exige dedicación y compromiso. Mientras Cardozo Morán consolidó su condición de bicampeona, Franco Martínez marcó un inicio destacado en su trayectoria dentro de esta competencia nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estas medallas, San Luis Potosí continúa su participación en la Paralimpiada Nacional con resultados relevantes en el deporte adaptado. Las actuaciones de Ana Paula Cardozo y Carlos Omar Franco ponen de relieve el talento de los atletas potosinos y la importancia de impulsar espacios y oportunidades para su desarrollo competitivo.