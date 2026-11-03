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Dolorosa derrota del ADSL femenil

Cayó en su visita ante el conjunto del León en la fecha 13 del torneo

Por Romario Ventura

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Dolorosa derrota del ADSL femenil
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      Atlético de San Luis Femenil sufrió una derrota por 1-0 frente a León, en partido correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado la noche de este lunes 2 de noviembre en el Estadio León. El único tanto del encuentro llegó apenas al minuto 4, cuando Solange Lemos aprovechó una oportunidad dentro del área para adelantar al conjunto local.

      Pese al temprano gol en contra, las potosinas buscaron reaccionar y comenzaron a generar aproximaciones por conducto de Enyerliannys Higuera. Al minuto 15, Amina Bello envió un centro que encontró a la atacante, aunque no pudo conectar con comodidad ante la presión defensiva. Cinco minutos después, Higuera volvió a intentarlo con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, pero el balón pasó apenas a un costado de la portería. San Luis mantuvo la búsqueda del empate durante el resto del primer tiempo, sin conseguir modificar el marcador.

      Para el complemento, el conjunto potosino realizó su primera modificación con el ingreso de Aurora Suárez por Fernanda Sánchez. Al 54´, Amina Bello encabezó un contragolpe que terminó con un disparo de Michelle Gutiérrez, rechazado por la guardameta local. La respuesta de León llegó tres minutos después, cuando Solange Lemos estrelló un remate en el travesaño. Al 63´, Aidinn López ingresó en sustitución de Natalia Macías.

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