Triunfo keniano en el Medio Maratón

Con una gran fiesta deportiva que llenó de energía las calles del Centro Histórico, más de 13 mil atletas participaron este domingo en el Medio Maratón de San Luis Capital 2025, evento que partió y concluyó en la emblemática Plaza de Fundadores, consolidándose como una de las competencias atléticas más importantes del país.

El evento reunió a corredores locales, nacionales y extranjeros en las categorías de 21K, 10K y 5K, donde la presencia keniana volvió a hacerse sentir en lo más alto del podio.

En la rama varonil de los 21 kilómetros, el triunfo absoluto fue para el keniano Eliud Kipkorir Kosgei, quien tomó el liderazgo desde el kilómetro 8 para cruzar la meta en solitario con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 19 segundos. El segundo puesto fue para Ayrton Daniel Ledesma Fuentes, de Michoacán, con 1:05:57, mientras que el potosino Arturo Israel Reyna Tristán completó el podio con 1:07:32, desatando los aplausos del público local.

En la rama femenil de 21K, el primer lugar también fue para Kenia, gracias a la actuación de Rose Jepkorir Kangogo, quien se impuso con un registro de 1:15:48. El segundo sitio fue para Vianey de la Rosa Rojas (1:18:22) y el tercero para Anahí Rivera Olmedo (1:18:49).

En la distancia de 10 kilómetros, el podio femenil fue encabezado por Gabriela Flores García con 38:23, seguida de Elvia Beatriz Carranco Núñez (38:58) y Leticia Rodríguez Rodríguez (39:35). En la rama varonil, el ganador fue Andrés Leija Blanco, quien detuvo el cronómetro en 32:59, seguido de Miguel Ángel Márquez Alemán (33:28) y Jorge Iván Ramos Torres (33:46).

En la prueba de 5K estelar, Esmeralda Ramos Ramos se llevó el triunfo femenil con 20:02, mientras que Diego Esteban Polanco Durán ganó en la rama varonil con 16:47.

El evento también incluyó categorías de discapacidad, en las que José Leonel Aguilar Morales fue el más rápido con un impresionante tiempo de 13:59 en la rama varonil, y Laila Evolet Salgado Balderas se coronó en la rama femenil con 34:20.