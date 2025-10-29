‘Divino’ Espinoza está listo para su combate

El campeón mundial de peso pluma Rafael “Divino” Espinoza regresará al cuadrilátero el próximo 15 de noviembre en la Arena de San Luis Potosí, donde enfrentará al ucraniano de origen coreano Arnold Khegai, en lo que será su cuarta defensa del título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El tapatío, quien se mantiene invicto tras 27 combates profesionales, buscará hacer historia al convertirse en el tercer campeón mexicano con más defensas en la división pluma, superando a figuras legendarias como Juan Manuel Márquez y Rubén “Púas” Olivares.

En caso de concretar su victoria, Espinoza se colocará sólo detrás de los históricos Salvador “Sal” Sánchez, quien logró nueve defensas, y Vicente “Zurdo de Oro” Saldívar, con siete, además de empatar el tercer puesto con Marco Antonio “Barreta” Barrera, quien también realizó cuatro defensas exitosas.

El rival de Espinoza, Arnold Khegai, presenta una marca profesional de 23 combates, con 20 victorias, dos derrotas y un empate, además de un 60% de efectividad por nocaut, lo que anticipa una contienda de alto nivel técnico y físico.

Desde que conquistó el cetro mundial el 9 de diciembre de 2023 ante el cubano Robeisy Ramírez, el “Divino” Espinoza ha consolidado su dominio con tres defensas exitosas, consolidándose como uno de los campeones más consistentes del boxeo mexicano actual.