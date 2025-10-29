Carlos Alcaraz pierde ante Cameron Norrie

PARÍS.- Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, pareció fuera de ritmo en su derrota el martes por 4-6, 6-3, 6-4 ante Cameron Norrie en la segunda ronda del Masters de París.

El seis veces ganador de un torneo Grand Slam incluso tuvo un animado diálogo con su entrenador Juan Carlos Ferrero después de perder el segundo set.

Norrie aprovechó al máximo y selló la victoria en su segundo punto de partido con un fuerte primer servicio que Alcaraz devolvió largo. Fue la primera victoria de su carrera contra un tenista que se encuentra en el número 1 del mundo.

Alcaraz cometió 54 errores no forzados y ganó solo el 64% de sus puntos con el primer servicio para sufrir su tercera derrota en ocho partidos contra Norrie. Fue su primer encuentro en un torneo en interiores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La derrota también puso fin a la racha de 17 victorias consecutivas de Alcaraz en eventos Masters y significa que el segundo clasificado, Jannik Sinner, se moverá a la cima del ranking ATP si gana el torneo. Sinner enfrenta el miércolees a Zizou Bergs.

Norrie enfrentará al ganador del partido del miércoles entre los primos Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech.

Vacherot venció al decimocuarto cabeza de serie Jiri Lehecka, el 14to cabeza de serie, en la primera ronda más temprano. Vacherrot se las verás contra Rinderknech el miércoles en la segunda ronda, poco más de dos semanas después de vencerlo en la final del Masters de Shanghái. Vacherot asombró a propios y extraños al superar la fase de clasificación en China para conquistar el primer título de su carrera y ascender en el ranking.

Los preparativos serán un poco diferentes esta vez.

El estadounidense y quinto cabeza de serie, Ben Shelton, alcanzó la tercera ronda con una victoria de 7-6 (4), 6-3 sobre Flavio Cobolli. Ahora enfrentará a Andrey Rublev. En el partido tardío, el cuarto cabeza de serie Taylor Fritz juega contra Aleksandar Vukic.

También por la primera ronda el martes, el noveno cabeza Felix Auger-Aliassime y el undécimo Daniil Medvedev se apuntaron victorias.