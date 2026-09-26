Dramático triunfo de Santos del Potosí

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El Club Santos del Potosí disputó la noche de este viernes el primer juego de la serie ante las Abejas de León en el Domo de la Feria, donde protagonizó un cerrado encuentro que terminó resolviendo en los últimos instantes por marcador de 87-86, sumando una importante victoria como visitante en la lucha por los últimos lugares del Play-in de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

El conjunto leonés comenzó con mayor efectividad y aprovechó su condición de local para tomar la ventaja desde el primer periodo, que terminó 25-21. Para el segundo cuarto, Santos intentó ajustar su defensa y mantenerse cerca en el marcador, pero las Abejas volvieron a imponerse 23-21, llegando al descanso con ventaja de 48-42.

Después del entretiempo llegó la reacción de los potosinos. Santos mostró una mejor versión en ambos costados de la duela, elevó la intensidad defensiva y encontró mayor producción ofensiva para quedarse con el tercer parcial por 22-18. Con ello, la diferencia quedó reducida a solamente dos puntos, 66-64, dejando todo abierto para los últimos diez minutos.

El cuarto periodo se convirtió en una batalla de posesión por posesión. Santos mantuvo la presión, encontró puntos importantes en los momentos decisivos y logró darle vuelta a un partido que durante buena parte de la noche había tenido cuesta arriba. Los Celestiales ganaron el último parcial 23-20, suficiente para sellar el dramático 87-86 en territorio guanajuatense.

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En el plano individual destacó Jahlil White, quien firmó una actuación de doble-doble con 21 puntos y 12 rebotes, además de tres asistencias. También sobresalieron Jacob Calloway, con 18 unidades, y Abu Kigab, quien aportó 12 puntos; mientras que desde la conducción del equipo se registraron ocho asistencias de Andrew Harrison, fundamentales para mantener en movimiento la ofensiva potosina.

Con esta victoria, Santos del Potosí abrió de buena manera la serie ante Abejas, demostrando capacidad para reaccionar después de una primera mitad complicada y cerrar con mayor precisión el partido. El segundo juego de la serie es a las 20 horas este sábado en la misma duela del domo de la feria y podrán seguir el juego por las cuentas oficiales de la LNBP en Facebook y YouTube.