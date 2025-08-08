Efrén Santos en la pelea

Luego de la suspensión de la quinta etapa por causas ajenas a la organización, la Vuelta a Colombia 2025 retomó el curso con uno de los recorridos más exigentes del calendario: una etapa reina de 231.3 kilómetros entre Mosquera y el temido Alto de La Línea, donde el equipo Canel’s-Java enfrentó un día de contrastes entre el buen rendimiento, la adversidad y el desgaste propio de la altitud.

Los equipos fueron trasladados por rutas complicadas hacia la capital del país para retomar la competencia, y el sexto día de actividad exigió lo mejor de cada ciclista: una partida a 2,558 metros sobre el nivel del mar y una llegada a 3,219 metros, atravesando puertos de montaña de todas las categorías, incluida una subida fuera de categoría en la Cordillera Central que puso a prueba la resistencia de los escaladores.

Para Canel’s-Java, la jornada empezó con buen ritmo. El equipo logró ubicar a Efrén Santos en el grupo puntero, escalando posiciones con visión estratégica rumbo a la meta. En el momento clave, a solo tres kilómetros de la cima, un percance mecánico cambió el rumbo: una ponchadura de Santos lo dejó fuera del grupo de punta. A pesar de la rápida reacción de su equipo técnico, el tiempo perdido fue irrecuperable en el brutal ascenso final

Aun así, Santos logró concluir la etapa en el lugar 12 con un tiempo de 6:08:15, a 4 minutos y 15 segundos del ganador, siendo además el tercer mejor extranjero del día. Sus compañeros Ángel Gil y Heiner Parra cruzaron la meta en las posiciones 16 y 35, respectivamente, mientras que Ignacio Prado y el irlandés Cormac McGeough completaron el esfuerzo colectivo.

En la clasificación general, Ángel Gil es ahora el mejor posicionado de Canel’s-Java en el lugar 19, a 15 minutos y 25 segundos del líder, seguido por Santos (21º), Parra (32º), Prado y Cormac. Por equipos, Canel’s-Java marcha en la novena posición, a más de media hora del líder. Santos, por su parte, se mantiene como el tercer mejor extranjero en la tabla individual.

No todo fue positivo para la escuadra dirigida por el mexicano Juan José Monsiváis, ya que se confirmó la segunda baja del equipo en esta Vuelta: el costarricense Sebastián Brenes abandonó la competencia debido a persistentes problemas estomacales derivados de un virus contraído por agua contaminada en un hotel, misma situación que afectó días antes a su compañero Owen Lightfoot, también fuera de competencia.