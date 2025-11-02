El América consigue una victoria contundente ante León en casa
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El América cumplió en casa. Las Águilas, con muy poco, se impusieron en el estadio Ciudad de los Deportes ante León.
El cuadro de André Jardine llegó a este compromiso con la obligación de ganar y así lo hicieron. Los de Coapa derrotaron (2-0) a la Fiera con todo y James Rodríguez.
Con goles del francés Allan Saint-Maximin (58') y del atacante uruguayo Rodrigo Aguirre (84') los azulcrema vencieron sin contratiempos a los de Nacho Ambriz que se hunden en la tabla y se despiden del certamen como uno de los peores equipos.
Aún sin jugadores como Alejandro Zendejas, Henry Martín, José Zúñiga o Isaías Violante, Jardine cumplió con el compromiso para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Por ahora son terceros con 34 puntos. Sólo debajo de Cruz Azul (35) y Toluca (por goles).
El meta Luis Ángel Malagón tuvo una noche tranquila esta vez. La Fiera llegó poco y sin peligro... y aunque el marcador pudo ser más abultado, el arquero esmeralda Oscar García lo impidió.
Brian Rodríguez declaró previo a este compromiso que América debía estar en la primera posición y aunque la misión luce complicada, lo buscarán el próximo sábado en el infierno. Águilas vs Toluca en el Nemesio Díez.
