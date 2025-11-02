Gran actuación de atletas de la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cerró con gran éxito su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025, destacando en la disciplina de natación, que se consolidó como la más productiva para la delegación potosina al aportar un total de diez medallas al medallero universitario.

El desempeño de las y los representantes de la UASLP fue sobresaliente, con una mención especial para Alejandra Lira Araujo, quien tuvo una actuación memorable al conquistar siete preseas: una de oro, cuatro de plata y dos de bronce. La medalla dorada llegó en la exigente prueba de 100 metros mariposa, donde Lira se impuso con una actuación impecable que la llevó a lo más alto del podio.

Además, la nadadora potosina sumó cuatro medallas de plata en las pruebas de 400 metros libres, 100 metros libres, 200 metros libres y 200 combinado, y dos bronces en 50 metros libre y 200 combinado individual, resultados que la consolidan como una de las grandes figuras de la natación universitaria nacional.

El esfuerzo colectivo del equipo se reflejó también en la destacada actuación de Lucas Adrián Gutiérrez Martínez, quien aportó tres medallas más para la UASLP: dos de plata y una de bronce, sobresaliendo en pruebas como los 200 y 400 metros libres, donde mostró gran técnica y resistencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La participación del equipo potosino fue acompañada y dirigida por Carolina López Duque, integrante del Departamento de Deportes de la máxima casa de estudios, quien destacó la entrega, disciplina y compromiso de las y los nadadores que representaron con orgullo a la UASLP.