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El Barsa remonta y golea a Galatasaray

El Arsenal también se luce en la Champions; el Bayern Múnich tropieza en Noruega

Por AP

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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El Barsa remonta y golea a Galatasaray
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      La maquinaria goleadora del Barcelona hizo de las suyas otra vez al arrasar el martes 4-1 a Galatasaray en de la Liga de Campeones.

      El inicio perfecto del Barça en la temporada estuvo en peligro al ir perdiendo 1-0 ante Galatasaray tras el gol inicial de Rafael Leão en Estambul, pero el campeón español reaccionó con solvencia y cantó victoria gracias a los tantos de João Cancelo, Anthony Gordon, Fermín López y Karim Adeyemi.

      Los azulgranas quedasen como líderes en Europa con su segundo triunfo en igual cantidad de partidos, acumulando nueve goles a favor y dos en contra. También comandan la Liga española con un pleno de ocho victorias.

      También el martes, el Bayern Múnich quedó atónito por un empate agónico de Viking en un 3-3 en Noruega.

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      El campeón alemán estuvo en aún más problemas ante Viking, al marcharse al descanso con un 2-0 adverso antes de que Harry Kane le diera la vuelta al partido con dos goles en la reanudación.

      Un tanto del colombiano Luis Díaz parecía completar la remontada, pero una tarjeta roja a Michael Olise y un gol de Herman Haugen a los 90 minutos aportaron otro giro.

      Por su parte, el Atlético de Madrid despachó 2-0 al Manchester United en el Estadio Metropolitanto, un resultado que aumentó la presión sobre Michael Carrick, el técnico del equipo inglés.

      El Inter de Milán sufrió una sorprendente derrota 4-3 en casa ante Club Brujas, mientras que Villarreal venció 3-1 a Napoli.

      VICTORIA HISTÓRICA 

      DE SABAH

      El equipo azerbaiyano Sabah logró su primera victoria en la fase de liga de la Champions al derrotar 2-0 a Slavia Praga.

      Los goles en la segunda parte de Kaheem Parris y Joy-Lance Mickels aseguraron una victoria histórica en Bakú. 

      El club fue fundado hace apenas nueve años.

      El Sporting de Lisboa también selló una victoria 2-0 en Lens gracias a los goles del colombiano Luis Suárez e Issa Doumbia.

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