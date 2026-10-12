El City golea al Liverpool

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LIVERPOOL.- Los jugadores del Manchester City fueron abucheados y objeto de burlas por los aficionados del Liverpool el domingo en su primer partido desde que el club fue hallado culpable de una serie de infracciones financieras.

Pero al final fue la sección visitante, vestida de azul y agitando enormes plátanos inflables, la que celebró ruidosamente tras una victoria 3-0 en Anfield en la Liga Premier. Aún no se sabe qué le depara el futuro al City después de que un panel independiente determinó que el club infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares para ayudar a fichar a algunas de las mayores estrellas del fútbol y dominar la Liga Premier. Pero por ahora está cómodamente en la cima de la clasificación con un récord de 100% de victorias y mirando por encima a sus rivales.

Los goles en la segunda mitad de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki permitieron al City aprovechar que el Liverpool se quedó con 10 hombres tras una tarjeta roja a Ryan Gravenberch alrededor de la hora de juego.

El City es el líder de la liga con tres puntos por delante del campeón defensor Arsenal, que es segundo, con la victoria como un alivio bienvenido para el club asediado tras las repercusiones del mayor escándalo en la historia de la Liga Premier. Tras el pitazo final, ese alivio fue evidente en las sonrisas en los rostros de Haaland y del entrenador Enzo Maresca mientras los jugadores y el personal del City fueron a mostrar su agradecimiento a sus aficionados que celebraban, entre los que estaba el padre de Haaland, Alfie.

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