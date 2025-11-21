logo pulso
El Magic de Orlando arrolla a Clippers

Por AP

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
El Magic de Orlando arrolla a Clippers

ORLANDO.- Jalen Suggs anotó 23 puntos, su máximo número de la temporada, y añadió siete asistencias para que el Magic de Orlando arrollara el jueves 129-101 a los Clippers de Los Ángeles.

Franz Wagner anotó 20 puntos y Tristan da Silva añadió 17 unidades y ocho rebotes a la causa del Magic, que ha ganado cinco de seis compromisos. Anthony Black salió del banquillo de Orlando para contribuir con 12 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos.

James Harden totalizó 31 puntos y ocho asistencias por los Clippers. Ivica Zubac, el otro jugador de los Clippers con cifras de dos dígitos, sumó 14 puntos y 19 rebotes.

Los Clippers, plagados de lesiones y quienes disputaron el cuarto partido de una gira de siete, perdieron por novena vez en diez cotejos.

Jugaron un segundo partido consecutivo sin Derrick Jones Jr. ni Jordan Miller y un noveno seguido sin Kawhi Leonard.

