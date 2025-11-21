LIGIA URROZ PRESENTÓ “POR MI GRAN CULPA”

En el foro Expresarte de Librerías Gandhi Centro y ante un nutrido público, se llevó a cabo la presentación de “Por mi gran culpa”, la más reciente novela de la escritora Ligia Urroz. El encuentro contó con la presencia de la autora y los comentarios de Vanessa Cortés-Colis, en un diálogo que se distinguió por su profundidad y sus matices filosóficos, centrados en un eje temático que recorre el texto de principio a fin: la culpa.

Durante la conversación, Urroz compartió el origen íntimo y casi fortuito de la historia. Recordó cómo, siendo adolescente, escuchó en el ámbito familiar una revelación que marcó su memoria: que en realidad el apellido Urroz no era el verdadero, pues la familia descendía de un obispo español del siglo XIX que había tenido un hijo con una mujer llamada Josefa. Esa anécdota, transmitida como quien confiesa algo que aún pesa, se convirtió años después en la semilla de la novela.

A partir de ese detonante, Urroz construyó una obra completamente ficcional, pero sostenida sobre una reflexión profunda acerca de la herencia emocional, en especial aquella que se transmite en sociedades latinoamericanas y atravesadas por la tradición religiosa. La autora planteó cómo la culpa, más que un sentimiento aislado, opera como una marca generacional: pasa de padres a hijos, se filtra en los gestos cotidianos y en los silencios, y a menudo se vuelve un lastre que impide avanzar.

Vanessa Cortés-Colis destacó la solidez narrativa de Urroz, subrayando la madurez estilística de la autora, sus aproximaciones filosóficas, y destacó que la madurez de la narrativa de la escritora con una trayectoria consolidada —es su doceava publicación— y una recepción crítica favorable. Señaló también que, más allá de la trama, la obra interpela a los lectores porque la culpa es una experiencia común, persistente y casi universal, que se entrelaza con la condición humana y con los modelos culturales que nos forman.

“Por mi gran culpa” fue presentada como una novela que, si bien nace de una historia familiar, se expande hacia preguntas que tocan a todos: qué cargamos sin saberlo, qué repetimos sin quererlo y qué puede liberarnos de lo heredado.

La charla concluyó entre comentarios del público y la sensación compartida de que el libro no solo propone una lectura íntima, sino también un espejo que devuelve algo que conocemos bien, aunque preferimos no nombrar.