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Estado

Tapan bachezote que dañó carro

Luego de la queja de ciudadano

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Tapan bachezote que dañó carro
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      CIUDAD VALLES.- "A niño ahogado, pozo tapado": el Ayuntamiento mandó tapar los baches de la calle Niños Héroes, justo un día después de que un coche se averió por uno de los baches. 

      Después de que ayer, alrededor de mediodía, un par de ciudadanos se quejaron por los daños que habían sufrido sus unidades, al caer en un bache (imperceptible a la vista por estar lleno de agua de lluvia), este lunes, una cuadrilla del Ayuntamiento se dedicó a extender una plancha de material de recubrimiento a los hoyancos de la Niños Héroes, agujeros que tienen ahí mucho tiempo. 

      El trabajo de bacheo dejó la calle de nueva cuenta en un sólo nivel, aunque uno de los afectados exigirá la indemnización por los daños que resultaron en su unidad, por el incidente

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