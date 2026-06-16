Celebran el Día del "Pole Urbano" en plaza de Soledad

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Integrantes de un estudio especializado en pole dance realizaron una exhibición de esta disciplina deportiva en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez como parte de la celebración de "Pole Urbano", una actividad que se realiza cada segundo domingo de junio y reúne a estudiantes de distintas partes del país que salen a espacios públicos para realizar acrobacias al aire libre.

Georgina Cande, instructora de Pole Studio Yin Yang, ubicado en Quintas de la Hacienda, señaló que la intención de realizar esta actividad es mostrar las distintas disciplinas que conforman la danza del pole, pero principalmente erradicar los estigmas que aún persisten en torno a su práctica.

Destacó que desde hace siete años participan de manera consecutiva en esta celebración, y en esta ocasión eligieron Soledad de Graciano Sánchez debido a que el estudio se encuentra establecido en este municipio.

Durante la jornada, las y los participantes realizaron figuras acrobáticas en árboles, postes de alumbrado público, bancas e incluso en las letras monumentales de este municipio.

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Debido a la complejidad de la disciplina, se optó por salir a esta plaza pública desde temprana hora, a fin de ganarle tiempo al sol y con ello evitar tener problemas al calentarse las estructuras. Durante el desarrollo de la actividad, personas que pasaban por el sitio se mostraron sorprendidas.