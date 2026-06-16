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Lluvias y calor pegarán este martes en San Luis Potosí

Protección Civil prevé tormentas durante la tarde y noche; la Huasteca alcanzaría hasta 40 grados

Por Redacción

Junio 16, 2026 07:34 a.m.
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Lluvias y calor pegarán este martes en San Luis Potosí
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      San Luis Potosí tendrá este martes una combinación de lluvias, tormentas y calor intenso, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

      Aunque se espera que las precipitaciones sean menos extendidas que en días anteriores, las lluvias continuarán en las zonas Centro, Media y Altiplano, principalmente por la tarde y noche.

      El mayor calor se concentrará en la Huasteca, donde se pronostica una máxima de 40 grados y mínima de 25. En la Zona Media, el termómetro llegaría a 33 grados, con lluvias fuertes a partir de la tarde.

      Para la Zona Centro se esperan 26 grados como máxima y 17 como mínima, con tormentas puntualmente fuertes, sobre todo en sierras. En el Altiplano, la temperatura irá de 16 a 27 grados, también con posibilidad de lluvias y rachas de viento.

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      Protección Civil pidió tomar precauciones por actividad eléctrica, vientos durante tormentas y condiciones de calor muy intenso en la Huasteca y la Zona Media.

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