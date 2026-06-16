Lluvias obstruyen de nuevo arroyos

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CIUDAD VALLES.- Alfredo Zúñiga Hervert, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento dijo que los arroyos que se habían desazolvando, volvieron a "azolvarse" con las precipitaciones que han caído.

Cuando hablaba sobre los arroyos y canales recientemente citados en la exposición sobre la temporada de lluvias del Consejo de Protección Civil, el encargado del Desarrollo Urbano en Valles refirió que estaban en la tarea de desazolvar algunos de los arroyos que cruzan la ciudad.

A la pregunta expresa sobre si ese trabajo no se había hecho ya, antes de que comenzaran las lluvias, el funcionario dijo que los cauces se tienen que volver a desazolvar, porque la lluvia arrastra muchos objetos y basura que vuelven a azolvarlos, tarea que está en ciernes por lo pronto.