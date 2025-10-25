El Puebla rescata milagroso empate

En un duelo con ocho goles, Puebla y FC Juárez tuvieron un impresionante empate de 4-4 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto poblano logró igualar el marcador en tiempo de compensación, aunque no evitó convertirse en el primer eliminado del torneo.

Juárez tomó ventaja con goles de Madson, Óscar Estupiñán, Guilherme Castilho y Jesús Murillo, aprovechando los espacios defensivos del rival. Puebla respondió con anotaciones de Luis Gabriel Rey, Emiliano Gómez y Ángelo Araos, manteniendo el encuentro con ritmo constante y oportunidades en ambas porterías.

En los minutos finales, Ángelo Araos recortó la diferencia con el 4-3 al minuto 88, tras asistencia de Emiliano Gómez. con lo que el equipo visitante adelantó líneas en busca del empate y pensar con la hombrada de la voltereta, mientras Juárez intentaba controlar el balón para asegurar la victoria en casa.

Cuando parecía que el resultado estaba definido, Luis Rey marcó el 4-4 al minuto 90+3, tras un centro de Fernando Monárrez. El atacante poblano aprovechó la jugada de tiro libre para definir con la derecha y dejar sin respuesta al arquero Sebastián Jurado, quien vio cómo el baló se incrustó en su meta.

