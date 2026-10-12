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"El Vasco" debuta con empate en el Valencia

Por Agencias

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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"El Vasco" debuta con empate en el Valencia
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      Javier Aguirre inició su etapa como entrenador del Valencia con un empate 2-2 frente al Racing de Santander, en la octava jornada de LaLiga EA Sports. Después del encuentro, el técnico mexicano destacó la actitud de sus jugadores, aunque reconoció que el equipo tiene aspectos por corregir.

      El conjunto valencianista se adelantó apenas al minuto 2, cuando Dani Raba aprovechó un espacio entre los centrales para ingresar al área y vencer a Agirrezabala. Con la ventaja, el Valencia cedió la iniciativa al Racing, que comenzó a generar aproximaciones ante la portería visitante.

      La insistencia del conjunto cántabro tuvo recompensa al minuto 32. Íñigo Vicente filtró un balón para Zabiri, quien definió de primera intención con la pierna derecha para establecer el 1-1 y marcar su séptimo gol de la temporada. Antes del descanso, el Valencia tuvo una oportunidad para recuperar la ventaja, pero el disparo de Javi Guerra pasó cerca del poste derecho.

      Al comienzo del segundo tiempo, Iván Martín sorprendió a la defensa valencianista con un remate desde fuera del área y puso el 2-1 al minuto 47. La respuesta de Aguirre llegó con modificaciones en el equipo. Elliott y el canterano David Otorbi ingresaron al terreno de juego al minuto 58, y este último aprovechó su oportunidad para marcar el 2-2 definitivo al 65, después de una jugada de Javi Guerra dentro del área.

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      En el cierre, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero el marcador ya no se movió. El empate dejó al Valencia con un punto en el debut de su nuevo entrenador.

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