Mark Carney recibe líderes europeos para impulsar alianza estratégica en Montreal

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MONTREAL (AP) — El primer ministro Mark Carney calificó a Canadá como "el más europeo de los países no europeos" al inicio de la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, recibe a líderes europeos para impulsar una alianza sin precedentes, pero la propuesta de designación de "miembro asociado" de la Unión Europea enfrenta resistencia, aun cuando la principal funcionaria del bloque la defiende.

Cumbre en Montreal busca fortalecer cooperación entre Canadá y Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, están en Montreal para una cumbre de dos días destinada a profundizar los vínculos comerciales, de defensa y económicos entre Canadá y Europa, mientras ambos buscan reducir su dependencia de Washington en un orden mundial cambiante.

En declaraciones hechas el jueves en Montreal, Von der Leyen advirtió que las relaciones económicas que antes se consideraban fuentes de estabilidad se utilizaban cada vez más como instrumentos de presión. Sin mencionar a Trump, describió las consecuencias para las familias comunes y alertó de que la soberanía nacional estaba bajo amenaza.

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"Cuando el comercio se convierte en una herramienta de presión económica, son las familias las que pagan el precio, desde el estante del supermercado hasta el costo de un auto nuevo", afirmó la funcionaria. "Vemos en tiempo real cómo se ataca nuestra soberanía".

Advirtió que la dependencia de un solo proveedor de energía, semiconductores o minerales críticos podría ser explotada y señaló que los países enfrentaban una elección entre actuar solos o trabajar con socios de confianza para proteger su seguridad económica.

Trump ha sugerido que el acuerdo propuesto entre Canadá y la Unión Europea podría ser un "acto hostil" y amenazó con imponer aranceles a Europa si lo consideraba poco amistoso. Consultado el miércoles sobre una posible represalia, un alto funcionario del gobierno canadiense dijo a los periodistas que el estrechamiento de la relación no estaba dirigido contra Estados Unidos, sino que reflejaba intereses compartidos desde hace mucho tiempo.

La cumbre pone a prueba la visión de Carney sobre un nuevo orden global. El primer ministro advirtió en enero, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que el orden internacional liderado por Estados Unidos se estaba desmoronando e instó a las potencias intermedias a unirse contra la coerción económica.

Resistencia en la Unión Europea a membresía asociada para Canadá

Von der Leyen mantiene su plan para el nuevo estatus de Canadá

La estructura e incluso el nombre de la asociación propuesta siguen sin definirse, y algunos Estados miembros de la Unión Europea cuestionan la designación de "miembro asociado" propuesta el mes pasado por von der Leyen.

Pese a la resistencia de Estados miembros de la Unión Europea, la funcionaria no dio señales de abandonar la idea.

"Canadá no puede convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea por razones geográficas, pero ambos queremos llevar nuestra relación al nivel más alto posible", señaló. "Por eso estamos debatiendo la idea de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea".

Von der Leyen describió la relación propuesta como una "asociación sin adhesión", y sostuvo que podría acercar a Canadá a la membresía de la Unión Europea más que cualquier acuerdo previo con un país fuera del bloque.

Indicó que el acuerdo profundizaría la cooperación en todo, desde inteligencia artificial y energía hasta defensa y comercio.

Anand Sundar, asesor especial del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que Francia y Alemania son algunos de los países descontentos con la designación, la cual podría no sobrevivir a la cumbre.

"El hecho de que los Estados miembros hayan rechazado la formulación de la membresía asociada es muy embarazoso para von der Leyen", afirmó.

Hay más conversaciones en puerta, dijo Carney

Carney dijo el martes que a la cumbre le seguirían nuevas negociaciones durante el próximo año.

"No importan los nombres específicos ni la nomenclatura", señaló. "Lo que importa es la diferencia que marcará en la vida de los canadienses".

Carney dijo que la asociación podría crear nuevas oportunidades para estudiantes, empresas e investigadores canadienses, al tiempo que fortalecería la independencia y la soberanía del país.

Carney ha descartado unirse formalmente a la Unión Europea y afirmó que cualquier reforzamiento en la asociación requeriría la aprobación del Parlamento de Canadá.

Una alianza sin membresía

Se espera que la cumbre ponga en marcha una "Alianza para el Futuro", un marco para una cooperación más estrecha en comercio, defensa, minerales críticos, tecnología e investigación.

Von der Leyen dijo que Canadá y la Unión Europea finalizarán el viernes un acuerdo que dará a empresas, startups e investigadores canadienses acceso a la red europea de 12 supercomputadoras avanzadas, lo que reforzará la cooperación en inteligencia artificial.

También anunció planes para fortalecer cadenas de suministro estratégicas y fomentar la inversión conjunta en industrias críticas para la seguridad económica.

La asociación podría ampliar las oportunidades para estudiantes e investigadores canadienses mediante los programas Erasmus+ y Horizonte Europa de la Unión Europea, y facilitar que profesionales trabajen a ambos lados del Atlántico.

Comisarios europeos y ministros del gabinete canadiense celebrarán reuniones por sectores, comenzando con un foro empresarial el jueves, previo a las conversaciones formales de líderes, que se realizarán el viernes. Los funcionarios esperan desarrollar la asociación más amplia para una posible aprobación en 2027.

Un orden mundial cambiante reconfigura los vínculos económicos y de defensa

Canadá es el único país no europeo que participa en el programa SAFE de adquisiciones de defensa de la Unión Europea, de 150.000 millones de euros (167.000 millones de dólares), lo que permite que empresas canadienses participen en compras militares europeas conjuntas.

Pero una cooperación de defensa más profunda enfrenta obstáculos. Sundar dijo que Francia presiona para imponer reglas estrictas de "Hecho en Europa" que podrían limitar el acceso de empresas canadienses a futuros gastos de defensa de la Unión Europea, mientras que Alemania favorece una participación más amplia. Añadió que las negociaciones sobre el próximo presupuesto de siete años de la Unión Europea podrían resultar más trascendentes para Canadá que cualquier cosa anunciada en Montreal.

Ambas partes ya cuentan con un amplio acuerdo de libre comercio, conocido como CETA, que eliminó la mayoría de los aranceles. La mayor parte de sus disposiciones están en vigor desde 2017, aunque algunos Estados miembros de la Unión Europea aún no lo han ratificado.

Estados Unidos fue destino del 71,7% de las exportaciones canadienses de mercancías en 2025. Carney quiere duplicar las exportaciones a otros países durante la próxima década.

Canadá y la Unión Europea buscan una cooperación más estrecha en minerales críticos, mientras ambas partes trabajan para diversificar las cadenas de suministro. Von der Leyen dijo que el valor de las importaciones de la Unión Europea de materias primas críticas canadienses aumentó un 62% el año pasado, alcanzando 3.300 millones de euros (5.180 millones de dólares canadienses), e incluyó litio, cobalto, níquel y grafito.

Tobias Gehrke, investigador de alto nivel de políticas en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que el desacuerdo sobre la terminología difícilmente descarrilará una cooperación más estrecha.

"No existe un atajo mágico para reducir rápidamente la dependencia de Europa y Canadá de la economía y el ejército de Estados Unidos, sobre todo porque Washington podría tomar represalias", afirmó Gehrke. "Pero ahora, la ventana política está completamente abierta para dar un paso mucho mayor de lo que antes era concebible".